Nieuwjaarszangertjes al zingend van deur tot deur op 31 december: “Wees voorzichtig, maar geniet vooral!”

Nieuwjaar dat betekent dat op 31 december de kinderen in Hoogstraten weer massaal de straat op gaan om centjes en lekkers in te zamelen. Het stadsbestuur is blij, maar doet wel een oproep. “Tijdens deze donkere dagen is het goed om opvallende kledij te dragen, als het kan fluo. Zo valt je kind goed op in het verkeer. Andere weggebruikers vragen we om op deze dag extravoorzichtig te zijn, met aandacht voor de kinderen die op pad zijn in alle deeldorpen van onze stad.”