Nieuwe look & feel voor recreatiedomein De Mosten

Dit weekend is het groot feest in De Mosten met zowel zaterdag als zondag heel wat animatie voor de kinderen zoals grime, glittertattoo’s, springkastelen en waterspelen. Maar wie De Mosten al eens meer bezoekt zal het ook meteen opvallen: het domein heeft een nieuwe look & feel gekregen. “We hebben de voorbije jaren nagedacht over de uitstraling van ons domein”, zegt schepen van onder meer Toerisme en Cultuur - of het Goede Leven zoals hij het zelf noemt - Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “We willen vooral inzetten op het familiale karakter en dat wilden we ook meer tot uiting brengen.”

De speeltuin werd al vernieuwd en er kwam een waterspeeltuig. Maar er is meer. “De container aan de inkom is niet langer een lelijk metalen gebouw, maar is nu volledig bekleed met hout”, zegt Wittenberg. “ Op het domein staan ook overal houten wegwijzers. In plaats van overal borden te zetten met in woorden wat wel en niet mag, hebben we dat allemaal gevisualiseerd. Dat komt helemaal anders over. Onze Mostenmannetjes heten de bezoekers ook welkom en met ons nieuw logo proberen we ook alles in één tekening uit te leggen wat De Mosten eigenlijk betekent. Onze nieuwe baseline is ook avontuur, sport en spel.”