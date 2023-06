“Nieuwe bouwprojecten in het centrum ? Ja, maar los in hemelsnaam eerst de mobiliteit op”

Baarlese clubs voorlopig nog in oude klooster, al zijn de plafonds voor de majorettes een beetje laag

BAARLE-NASSAU - Er komt voorlopig geen nieuw cultuurcentrum in Baarle, de kosten daarvoor zijn volgens de twee gemeenten te hoog. Daardoor zitten de clubs voorlopig nog in een voormalig klooster. Dat is niet voor iedereen comfortabel, zeker niet voor de ouderen die ‘steeds drie trappen op’ moeten.