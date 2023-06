‘Nieuwbouwhuizen De Tuinderij te dicht bij autoverhuurbedrijf’: eigenaar vreest milieubeperkingen

LEZERSBIJDRAGE ‘Bouw’ jij mee aan wagen voor jaarlijkse Winterrou­te? Steun Actief Noord en koop een lootje

Het is nog ver weg met de aankomende hitte, maar in de maand december rijdt de wagen van Actief Noord opnieuw uit editie tijdens de vierde editie van hun Winterroute. Om geld in te zamelen die de bouw van de wagen moet financieren organiseren de jongeren op zondag 11 juni een tombola.