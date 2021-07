Niels (35) bereikt top van K2 zonder extra zuurstof: “Geen Belg deed hem dit ooit voor”

Hoogstraten Eindelijk weer fietsen: Hoogstraat­se Wielertoe­ris­ten organise­ren Mierderit na anderhalf jaar wachten

12 juli De laatste cluborganisatie van de Hoogstraatse Wielertoeristen was de dertigste veldtoertocht en die dateert alweer van 2 februari 2020. Na bijna anderhalf jaar wachten is de Mierderit op 18 juli de eerste organisatie van de Hoogstraatse club sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020.