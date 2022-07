Nederlandse vissersfamilie opent viswinkel op de Vrijheid: “Na 22 jaar op de boot was het tijd voor een nieuw avontuur”

HoogstratenSinds vorige week woensdag heeft de Vrijheid er weer een nieuwe winkel bij. Marco en Marsha Baaij uit de Nederlandse kuststad Tholen openden er namelijk hun zaak Vis & Vers, de enige viswinkel in de gemeente. En je mag gerust zijn: met meer dan 20 jaar ervaring als visser waakt Marco erover dat elk product in de toonbank van topkwaliteit is. “Elke ochtend gaan we zelf onze verse vis ophalen bij de leverancier”, zegt hij.

Marco stamt af van een echte Zeelandse vissersfamilie. “Mijn grootvader viste ‘s nachts op garnalen om ze dan overdag aan de man te brengen. Een garnaalventer, zoals ze wel eens zeggen”, lacht hij. “Ook mijn vader was visser en ikzelf heb 22 jaar van mijn leven doorgebracht op de boot, samen met mijn broer. Ook een van mijn zoons ging wel eens mee op zee. Vier generaties van vissers dus”, vertelt hij. Familie Baaij viste daarbij de hele Noordzee af, van Frankrijk tot Denemarken. In de netten zat vooral tong, maar ook langoustines, pladijzen en uiteraard ook garnalen passeerden de revue. Maar aan die prachtige traditie kwam in 2022 helaas een einde. “Heel jammer natuurlijk, maar het was niet meer rendabel. Zeker nu met die verschrikkelijk hoge brandstofprijzen.”

Volledig scherm Het was Marco's grootvader die de visserstraditie van familie Baaij lang geleden startte. © Liese Demeulenaere

De familie Baaij besliste daarom om - letterlijk en figuurlijk - het roer om te gooien naar het vasteland. Ze verkochten hun boot TH-7 en gingen op zoek naar een leuk pand om een eigen viswinkel te beginnen. “We hebben in verschillende grensgemeenten gekeken, maar dit gebouw op de Vrijheid vonden we het leukste. Het ligt centraal en op een bruisende plek. Er is altijd leven op de Vrijheid. Daarnaast was er in Hoogstraten nog geen viswinkel. Ideaal dus”, vertelt Marsha. Het pand stond al wel enige tijd leeg, maar na enkele verbouwingen kon het koppel de deuren afgelopen woensdag openzwaaien. Vis & Vers was geboren.

Sashimi

En daar verkopen ze nu elke dag voor verse vis van topkwaliteit. “Elke ochtend gaan we zelf onze vis ophalen bij de leverancier. We hebben toch wel een zeer uitgebreid aanbod: zalm, kabeljauw, verse slaatjes die we hier in huis maken, kaviaar... Ook kibbelingen fileren en bakken we op vraag voor de ogen van de klanten. Verser kan niet dus. We hebben zelfs al sashimi gesneden. Zo kunnen klanten thuis zelf sushi rollen”, zegt ze. “Maar het is toch nog wel even uitzoeken wat de mensen hier het liefste eten. Wel is het heel duidelijk dat Belgen meer vis eten dan Nederlanders. Of toch zeker verse vis. In Nederland grijpen ze veel meer naar de kant-en-klare bereidingen”, zegt Marco. “In Nederland wordt nochtans veel meer vis gevangen dan hier, maar slechts 5 procent van die vangst blijft ook in Nederland zelf.”

Volledig scherm Bij Vis & Vers vind je een uitgebreid aanbod van verse vis, huisbereide slaatjes, en nog zo veel meer. © Liese Demeulenaere

Nieuw avontuur

Marco vertelt met veel passie over de visserij, maar is toch ook blij dat hij geen lange boottochten meer moet maken. “Vissen is fysiek heel zwaar werk. Ook dat was een reden voor mij om ermee te stoppen”, zegt hij. “Toch is een viswinkel uitbaten wel zwaarder dan ik had gedacht. (lacht) Je moet vroeg uit de veren en het zijn lange dagen. We sluiten de meeste dagen pas om 18 uur en daarna zijn we toch nog wel 1 à 2 uur bezig met schoonmaken. Gelukkig hebben we boven de winkel wel de mogelijkheid om te overnachten, wanneer we de rit naar Zeeland niet meer zien zitten”, vertelt Marco. Ondanks het vele werk geeft de viswinkel het koppel ook meer tijd met elkaar. “Vroeger zat Marco dagenlang op zee en was ik alleen thuis met onze twee zonen. Het is fijn dat we elkaar nu meer zien”, zegt Marsha. “Het kapsalon dat ik 20 jaar lang uitbaatte, ga ik nu wel moeten sluiten. Maar het is goed zo. We kiezen samen voor dit nieuwe avontuur.”

Praktisch

Je vindt Vis & Vers op het adres Vrijheid 249 in Hoogstraten. De winkel is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur en op zaterdag van 8 tot 15 uur.

Volledig scherm Marco en Marsha lieten een muurschildering maken van de boot waarmee Marco 22 jaar lang de Noordzee doorkuiste. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Het vissersverleden van familie Baaij stelt Marco trots tentoon in de winkel. © Liese Demeulenaere

Volledig scherm Marco en Marsha Baaij uit Nederland openden onlangs hun nieuwe winkel Vis & Vers op de Vrijheid. © Liese Demeulenaere

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.