Na twee jaar werken is nieuwe zorgcampus ‘t Gastenhuys klaar voor gebruik: zorgdiensten verhuizen vanaf 20 april, nierdialysecentrum volgt op 1 september

HoogstratenDe eerste bewoners namen in maart al hun intrek in een van de 35 serviceflats in ’t Gastenhuys. De komende dagen en weken zullen ook verschillende diensten er in hun intrek nemen. De laatste zal vermoedelijk het nierdialysecentrum zijn van het AZ Turnhout. Die opening staat gepland voor 1 september.

De bouw van ’t Gastenhuys startte zo’n twee jaar geleden. Het gloednieuwe zorggebouw kwam in de plaats van het oude rusthuis OLV der 7 Weeën of ook wel het H-gebouw genoemd na wel wat protest omdat onder meer Erfgoed Hoogstraten zich aanvankelijk tegen de afbraak keerde. Maar nu twee jaar later is de volledige realisatie klaar en beschikt de stad Hoogstraten over een forse zorgcampus. ’t Gastenhuys biedt naast 35 assisentiewoningen immers ook plaats aan tal van andere zorgdienten. Het gebouw is met een tunnel ook verbonden met het woonzorgcentrum Stede Akkers.

Volledig scherm Enkele 3D-beelden van het 't Gastenhuys die in 2020 werden gemaakt. © RV

Eerste diensten

De eerste bewoners van de serviceflats namen in maart hun intrek. Zij waren bij de gelukkigen, want ondertussen is er alweer een wachtlijst ondanks dat er ook wat kandidaten waren afgevallen. “Vanaf 20 april zullen er verschillende diensten ook de verhuis maken”, klinkt het bij het stadsbestuur. “De onthaalmedewerkers van de Campus Stede Akkers krijgen daar hun stek op het gelijkvloers in plaats van de -1 in het wzc Stede Akkers. Je kan bij hen terecht over alle vragen rond de stad en het OCMW. Zij weten ook alles over het lokaal dienstencentrum, de thuiszorgdiensten, het wzc, het centrum voor kortverblijf en het centrum voor dagverzorging. Ook de sociale dienst en de juridische dienst verhuizen naar daar. Nog op 20 april zullen het Huis van het Kind en het Jongeren Advies Centrum er gevestigd zijn.”

Nierdialyscentrum

Een van de paradepaardjes van ’t Gastenhuys moet toch het nierdialysecentrum worden. Dat wordt volledig door het AZ Turnhout gerealiseerd. Het is de bedoeling dat de patiënten uit de regio die nu (bijna) dagelijks moeten worden opgehaald met een busje om naar het AZ Turnhout gebracht te worden, dat nu veel dichter bij huis kunnen doen. De opening is voorzien tegen 1 september. Tussendoor volgen nog de Opvoedingswinkel (OLO), het Centrum Geestelijke Gezonheidszorg, het Medisch Sociaal Opvang Centrum, Agentschap Inburgering en Integratie, Ferm Kinderopvang en het Peuterspeelpunt. Voor Kind en Gezin en het Wijk-Werken is er nog geen datum gekend.

