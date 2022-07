Na aardbeien zijn er nu ook Hoogstraatse watermeloenen: “Zonder te ‘stoefen’: ze zijn minstens even goed als die van Spanje”

Hoogstraten/Meerle/Meer/Minderhout/Wortel/Meersel-Dreef Wie schrijft een mooi gedicht of maakt een kunstwerk over Hoogstra­ten of de deeldorpen ? De mooiste en leukste worden vereeuwigd in het straat­beeld

De stad Hoogstraten is op zoek naar dichterstalent voor leuke en originele korte gedichten over Hoogstraten of een van de deeldorpen. De meest originele gedichten krijgen later nadat ze door de handen van een kunstenaar/illustrator onder handen zijn genomen een prominente plaats in het straatbeeld.

29 juni