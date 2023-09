Na 2 dagen stralen gaan corsocreaties weer de prullenbak in: ‘Het is goed zo’

Senne Knaven (20) zet na ongeluk in Chaam punt achter wielerloop­baan: 'Het maakt mij niet meer blij’

Ze is pas twintig jaar, maar Senne Knaven heeft besloten te stoppen met professioneel wielrennen. De dochter van voormalig wielrenners Servais Knaven en Natascha den ouden raakte in april betrokken bij een trainingsongeluk. Die valpartij in Chaam heeft haar anders doen denken over de sport.