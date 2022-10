My Local Job wil helpen om vacatures sneller ingevuld te krijgen bij bedrijven en verenigingen in Hoogstraten

Het is niet nieuw. Heel wat kleine en grote bedrijven hebben vacatures die maar niet ingevuld geraakten. De app My Local Job wil nu helpen om die toch (gedeeltelijk) in te vullen. Werkgevers kunnen hun vacature in de app plaatsen en werkzoekenden kunnen dan swipen en alle vacatures een voor een bekijken. “Bekijk het maar als een jobbeurs die 24 uur per dag doorgaat”, zegt schepen van Lokale Economie Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft). “Staat een vacature je aan, kan je je heel eenvoudig kandidaat stellen. Het handige is dat zowel bedrijven als verenigingen de app kunnen gebruiken. Het is ook niet alleen voor vaste betrekkingen, maar ook voor studenten, vrijwilligers en flexijobs.”