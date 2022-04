Motorrijders brengen indrukwekkend eerbetoon aan Dominique De Pryck (44): “Warrior of the North, je hebt je rust gevonden”

Dominique De Pryck voelde zich iets meer dan een week geleden plots niet goed en werd doorverwezen naar het ziekenhuis. Na enkele onderzoeken bleek hij te lijden aan een hardnekkige kanker. Na een korte maar verbeten strijd, overleed Dominique woensdagmorgen. Zijn broer Olivier maakte het overlijden zelf bekend met enorm pakkende woorden. “Beste maat, broertje, Warrior of the North, roadcaptain bij TFFT, Opperviking: je hebt hard gevochten in een niet te winnen strijd tegen die vuile kanker. Vorige week zaterdag naar het ziekenhuis voor wat we dachten een galsteen, maar nu ben je na 44 jaar teruggekeerd naar de natuur. Je hebt eindelijk rust gevonden en je was omringd door liefde van je familie en vrienden. Er zijn weinig dingen die je kan kopen waar je rijker van wordt. Ik voel me heel rijk want ik had jou als jonger broertje.”