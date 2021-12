Motards verkleed als kerstman maken rondrit door de Noorderkempen

Dessel 2022, hét jaar van Graspop Metal Meeting en de mainstage-crew: “GMM? Da’s metal, bier en kamperen, maar vooral echte vriend­schap”

De organisatie, de vrijwilligers, de fans ... Iedereen had er zó naar uitgekeken, maar ook dit jaar mochten we niet headbangen, crowdsurfen of de moshpit induiken op de heilige gronden van Graspop. De 25ste editie van hét metalfestival van ons land viel namelijk wederom in het water door corona. Vandaag blikken we terug op die moeilijke beslissing en dromen we van een beter 2022.

17 december