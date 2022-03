Minderhout VV zoekt oude gloriën om vijftigste verjaardag mee te vieren

Een maand werd een half jaar, vervolgens een jaar, maar op 20 mei is het dan eindelijk zover: het grote jubileumfeest van MVV. “We starten met een huldigingsreceptie in de grote feesttent aan de terreinen van MVV”, zegt Seppe De Bont. “Individueel uitnodigen is onbegonnen werk, maar iedereen die de voorbije 50 jaren een taak heeft vervuld als bestuurslid, trainer, afgevaardigde of vrijwilliger is welkom. Maar ook iedereen die in de periode heeft gespeeld voor één van de seniorenploegen of die deel uitmaakt van de huidige seniorenselecties is welkom. We vragen wel dat iedereen zich inschrijft via de website of een e-mail stuurt naar receptie@minderhoutvv.be”