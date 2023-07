MIJN TUIN. Onze journalist bouwde een bruine kroeg in zijn groen paradijs: “Elke boom heeft hier zijn eigen verhaal”

Gemeente­school De Wissel bouwt nieuwe school op site van GO!-school De Vinkjes: “Infra­struc­tuur delen, maar we behouden elk onze eigenheid”

De gemeentelijke lagere school De Wissel en GO! Daltonschool De Vinkjes slaan de handen in elkaar. De Wissel gaat op de site van De Vinkjes een nieuwbouw zetten. De bedoeling is dat beide scholen tegen september 2026 de campus delen. Enkele maanden geleden maakte De Vinkjes nog bekend dat ze alleen verder gingen met de kleuters en stopten met de lagere school. “Dit is een win-win voor beide scholen”, klinkt het.