MIJN DORP. Marc Van Aperen over zijn geboortedorp Meer en zijn Hoogstraten: “Het Begijnhof is een prachtig erfgoedpareltje”

Rijkevorsel Kappers slaan handen in elkaar voor gratis knipbeurt voor gezinnen in armoede

Vier kapsalons in Rijkevorsel slaan de handen in elkaar om personen of gezinnen in een kwetsbare situatie ook de kans te geven om met de feestdagen in zicht hun haar eens netjes te laten doen. “We hebben gemerkt dat veel mensen hun kappersbeurt overslaan omdat het niet haalbaar is”, vertellen de vier kappers.

25 november