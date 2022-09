Michiel Van Opstal debuteert als regisseur bij Tinello met nieuwe opvoering ‘De voorname kamer’

Het toneelstuk is gebaseerd op de tragikomedie ‘God van de Slachting’ van Yasmina Reza dat onder meer ook werd bewerkt door Hugo Claus. Twee tieners hebben ruzie gemaakt waarbij de ene een tand heeft uitgeslagen van de andere. De ouders komen samen om het uit te praten, maar dat loopt niet helemaal zoals gewenst. “Laat ons zeggen dat ze gaande weg elkaars kleine kantjes leren kennen”, grijnst regisseur Michiel Van Opstal. “Het is voor mij de eerste keer dat ik een stuk regisseer. Ik ben terug beginnen studeren in Maastricht om uiteindelijk regisseur te worden. Binnenkort start mijn ‘eindwerk’ waarvoor ik ook een stuk moet regisseren, dus deze extra oefening was mooi meegenomen (lacht). Deze herwerking was niet evident, want de vertaling van Hugo Claus telde 80 bladzijden. Na heel wat schrapwerk heb ik er dertig van gemaakt. Dat is net toch weer iets meer behapbaar.”