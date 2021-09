Mezen bewijzen hun nut in strijd tegen de eikenprocessierups: 450.000 rupsen verorberd

Het project LIFE Eikenprocessierups is een samenwerking tussen de provincies Antwerpen en Limburg in ons land, de Nederlandse gemeente Sittard en de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Het opzet is om het gebruik van biociden in de strijd tegen de processierups te verminderen. Dat gebeurt nu met mezenkasten en met sluipwespen – en vliegen en volgend jaar ook met het opnieuw kweken van de uitgestorven poppenrover (kever). Doel is ook om de gemeentebesturen en natuurbeheerders doen inzien dat het gebruik van natuurlijke vijanden veel minder kost. “De strijd tegen de processierups is voor veel lokale besturen een dure aangelegenheid en nogal arbeidsintensief”, zegt Jan De Haes, deputé van de provincie Antwerpen. “Uit een bevraging blijkt dat ze tot 70.000 euro per jaar besteden. Daarnaast is al langer aangetoond dat het gebruik van biociden schade toebrengt aan andere fauna en flora.

Resultaten

Om het effect van de mezen te testen werden in de verschillende provincies 360 nestkasten opgehangen waarvan 90 in onze regio met Hoogstraten, Merksplas en Retie. Uit analyses van de mezenkastjes die uiteindelijk gebruikt werden door de vogels blijkt dat er niet minder dan 453.000 processierupsen zijn verorberd. Een getal dat in werkelijkheid een pak hoger zal liggen, want in heel wat Vlaamse gemeenten zijn tientallen nestkastjes opgehangen door gemeentebesturen, scholen en verenigingen. “Het was ook héél duidelijk dat op plaatsen waar géén nestkasten hingen, er veel meer nesten werden aangetroffen”, zeggen Kathleen Verstraete, eikenprocessierupsspecialiste bij de provincie Antwerpen en projectcoördinator Ann Milbou. “Dat was onder meer in Wortel Kolonie. Ons vermoeden is dan ook dat de mees de beste natuurlijke bestrijder is.”

Bermbeheer

Een tweede methode is het uitzetten of aantrekken van sluipwespen – en vliegen in bermen door de bermen in te zaaien met bepaalde zadenmengsels. “Voor de test hebben we per proeflocatie drie nesten van rupsen uit bomen gehaald en opgeborgen in een labo. Zo kunnen we nagaan welke parasieten er in de nesten zitten en wat het beste bermbeheer is. De eerste cijfers zijn indrukwekkend, want voor de provincie Antwerpen zaten de nesten voor 70 procent vol met parasieten. Voor de laatste proef zullen we de grote poppenrover, een Europese loopkever die sterk bedreigd is in België en uitgestorven is in Nederland, herintroduceren in onze streken. Enkele projectmedewerkers volgen hiervoor in maart een opleiding in Turkije om de kevers te leren kweken. Nadien worden de kevers hier verder opgekweekt in drie speciaal opgezette kweekstations en kunnen we ze uitzetten.” Kathleen Verstraete wil ook nog één ding benadrukken. “Plastic rond bomen binden heeft géén nut. De rups kruipt er gewoon over of ze nestelen zich er onder omdat het warmer is. Eigenlijk zorgt het dus alleen maar voor zwerfvuil.”