Metamorfose voor speelplaats van De Wijsneus: “Meer groen en speelgelegenheid”

De aanpassing van de speelplaats kadert in het project van de stad om een kindvriendelijke gemeente te zijn. Speelplaatsen behoren daar ook bij. “We zijn blij dat we van onze stenen koer nu een mooi speelplein hebben kunnen maken”, zegt directeur a.i. Seppe Van Gils van De Wijsneus. “Er staan nieuwe klimtuigen, er is een bewegingsparcours en we hebben zelfs een wilgentunnel, gemaakt door de ouders. Er zijn ook rustige hoekjes waar de kinderen even kunnen uitblazen. We zijn ook trots dat we dit samen met de ouders én de kinderen hebben kunnen doen want zij hebben samen de plannen uitgetekend.”

Nog scholen

Speciaal voor de inhuldiging zorgden het stadsbestuur en de ouderraad voor nieuwe (bijvriendelijke) plantjes. “Alles is begonnen met een oproep van de Vlaamse overheid in 2019 om speelplaatsen te vergroenen”, zegt schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA). “In Wortel was men daar al mee gestart en was er een ontwerp gemaakt door iemand van de ouderraad. Om het te realiseren, hebben we het uitbesteed aan landschaps- en tuinarchitectuur Archi-Verde uit Hoogstraten. De Vlaamse overheid verleende een subsidie van 15.000 euro, het stadsbestuur heeft 52.000 euro geïnvesteerd. Bij de Gemeenteschool in Hoogstraten is de speelplaats ook vernieuwd, maar met een ander concept. Binnenkort bekijken we wat er mogelijk is met de speelplaats van basisschool ’t Dreefke in Meersel-Dreef.”