Mertens Interieur & Colora brengen jonge ondernemers samen voor ‘ladies night’ rond ontstressen: “De juiste kleur in interieur en kledij kan wonderen doen, samen met voeding en verzorging”

Thuis komen na een hectische dag op het werk en even ontstressen en tot rust komen. Ergens kennen we allemaal wel dat gevoel. “Ik heb zelf best een stresserende en bij momenten hectische job en het is dan zalig om even alles te kunnen loslaten”, zegt Els. “Kleuren kunnen daarbij echt een bepalende rol spelen en dat willen we de mensen leren kennen op die avond. Maar je er met kleuren alleen niet komt, sprak ik enkele lokale ondernemers aan die bezig zijn met voeding, beweging, kleding en verzorging. Die brengen we allemaal samen in onze winkel die we bewust heel sfeervol gaan inrichten met lichtjes en dergelijke. Het moet een ontspannen avond worden waar de gezelligheid primeert.”

Els Goetschalckx brengt enkele jonge ondernemers samen voor een avond rond kleur, gezondheid, voeding en kleding.

Geen verplichtingen

Naast Mertens Interieurs en Colara, doen ook Wellsi, Echinea, MC Fashion, Poké-Loco, Gewoon Gezond met Sara en personal trainer Kristof Schroë mee. Ze zullen er allemaal zijn tussen 18.30 en 21 uur en je kan er vrijblijvend langs gaan om wat advies in te winnen. “We werken bewust niet met inschrijvingen, want dat brengt weer stress met zich mee”, lacht Els. “Het mag geen verplichting zijn. We hopen natuurlijk op heel wat bezoekers. De ideale gelegenheid ook om de andere – veelal jonge – ondernemers ook te leren kennen.”

Blauw

Om het toch nog even over de kleuren te hebben. Wat is nu het beste ? “Blauw is blijkbaar heel goed. Die kunnen voor een lagere bloeddruk en een ontspannen gevoel zorgen”, zegt Els. “Het is bewezen en toch is het net blauw dat we eigenlijk bijna niet verkopen. Groen is dan weer een kleur dat iets meer ruimtegevoel kan brengen. Toch ook niet onbelangrijk voor (jonge) mensen die steeds vaker toch kleinere huisjes of appartementen kopen. Rood is dan weer ideaal voor de liefde in de slaapkamer, maar daar slaap je dan weer niet zo goed in (lacht).”

