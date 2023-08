Mening | De wijze van reageren op een krant met een ander geluid was bijna extremistisch

IN BEELD. 220 kampeer­ders brengen nacht door op De Mosten voor Moederdag: “Wij komen volgend jaar terug!”

In het kader van Moederdag, die traditioneel op 15 augustus gevierd wordt in de provincie Antwerpen, werd recreatiedomein van De Mosten in Hoogstraten voor één nacht omgetoverd tot een grootse campingsite.