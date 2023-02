Mening | De cartoon over de Zonnebloem berust op leugens

Baarle-Hertog Geen al te grote bouwwoede in Baarle in 2022: amper negentien nieuwe woongele­gen­he­den op één jaar tijd

De woningvoorraad in Baarle-Hertog is in 2022 met 19 gestegen waarvan bijna de helft woningen in een halfopen bebouwing. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse overheid.