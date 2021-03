Meisje (6) in levensgevaar na dramatisch ongeval op landbouwbedrijf

Hoogstraten Drugslabo ontdekt in woning die te koop staat: twee vijftigers veroor­deeld tot 4 jaar cel

16:55 Twee mannen vliegen 4 jaar achter de tralies. Ze werden in september 2020 opgepakt in een woning aan Lage Rooy in Meerle (Hoogstraten). Daar was een drugslabo ondergebracht.