Meisje (6) in levensgevaar na dramatisch ongeval op landbouwbedrijf, elf jaar geleden al dodelijk ongeval met kindje (3) op hetzelfde bedrijf

Het ongeval gebeurde iets na 14 uur. Het slachtoffer was samen met haar vader op de boerderij waar de man de zaakvoerder helpt bij het overladen van stookhout in de voertuigen van de klanten. “Mogelijk is er bij een manoeuvre iets misgelopen”, zegt Els Dellafaille, woordvoerster van de politiezone Noorderkempen. “Er stonden verschillende mensen rond, maar niemand heeft het ongeval echt zien gebeuren. Mogelijk stond het meisje in een dode hoek en is het geraakt door de heftruck.”