Meest noordelijke café van België krijgt ‘nutteloos’ informatiebord: “2.137 aardbeienbakjes naar links (dat is 342 meter maar zo tellen we niet in Hoogstraten)”

Meersel-DreefHet meest noordelijke café in Meersel-Dreef heeft een (net niet compleet nutteloos) informatiebord gekregen dat verwijst naar het meest noordelijke punt. De ontwerper is Kamiel De Bruyne van de Nutteloze Borden Wandeling. Tom Waes had tijdens zijn programma al eens een bord geplaatst en Meersel-Dreef kreeg sindsdien heel wat extra bezoekers, maar ondertussen is het bord spoorloos ‘verdwenen’. Het bord zal zondag dienst doen als een van de trekpleisters tijdens de opening van het toeristisch seizoen.

“Je staat voor het bord van het meest noordelijke punt van het land. Het punt zelf ligt nog wat verder, maar we hebben het bord hier gezet. Zo kan je met het meest noordelijke pintje van het land, uit het meest noordelijke café van ons grondgebied, rustig een beetje lezen over het meest noordelijke punt van België.

Niet dat er veel over te lezen valt. Er staat een grenspaal in iemand zijn tuin en je kan nergens in ons land noordelijker geraken dan daar. Voila, dat is het. De Noordpool van België als het ware. En je hebt de moeite gedaan om tot hier te komen. Chapeau, je bent een poolreiziger.

Vooraleer je de denkt: die van Hoogstraten zijn zeker helemaal het noordelijk kwijt met hun onnozel bord ? Neenee, we weten perfect waar dat is. Het is 2.137 aardbeienbakjes naar links (da’s 342 meter, maar zo tellen wij niet.) En ga gerust door Café FF Thuis bij Moskens. De toog wijst je de weg.

Volledig scherm De tekst op het informatiebord in Meersel-Dreef © RV

Trekpleister

De tekst op het bord doet je alvast een glimlach krijgen en is van de hand van Kamiel De Bruyne, ontwerper van de Nutteloze Borden Wandeling. “Toen Tom Waes met zijn Reizen Waes door Meersel-Dreef was gepasseerd en er een bord plaatste, werd Heieinde een echte trekpleister", zegt schepen van Toerisme Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Het bord dat Tom liet plaatsen, is nadien echter snel verdwenen. Daarom gingen we op zoek naar een nieuw, maar vooral leuk bord. We gaven het ook een andere insteek en kiezen bewust voor het meest noordelijk gelegen café omdat daar nu eenmaal het meeste volk passeert. We hebben dat we veel toeristen kunnen overtuigen om er eens een kijkje te komen nemen.

Volledig scherm Het meest noordelijke punt van België ligt in Meersel-Dreef. Tom Waes bracht er vorige zomer nog een bezoekje tijdens Reizen Waes. © Stad Hoogstraten

Toeristisch seizoen

VisitHoogstraten opent zondag 10 april het nieuwe toeristische seizoen met een een gelegenheidsfietsroute die langs verschillende bezienswaardigheden in Meer, Meerle en Meersel-Dreef. De route gaat onder meer langs het raadhuis in Meerle, de kloostersite in Meer, kasteel Ter Meiren, kaasboerderij De Meirhoeve, 't Kakelhof, De Mosten en uiteraard Meersel-Dreef. In Hoogstraten zelf kan dan weer de toren van de Sint-Katharinakerk beklommen worden tussen 13.30 en 16.30 uur . Aan de Laermolen kan iedereen terecht voor muziek en smoutenbollen. Ook het Stedelijk Museum opent de deuren. Op het pleintje in de Gravin Elisabethlaan is er een boerenmarkt.

