Man die 100 gram drugs over gevangenismuur gooit, riskeert celstraf

De politie Noorderkempen kreeg op 16 november 2021 de melding dat er die dag om 19 uur een pakketje over de gevangenismuur in Wortel (Hoogstraten) zou worden gegooid. Het was één van de gedetineerden die met die informatie over de brug kwam. De politie heeft er post gevat en zag Kamal E.H. weglopen vanaf de gevangenismuur. Aanvankelijk werd geen verdacht pakket gevonden in de gevangenis. De man werd daarom weer vrijgelaten. “Maar later die avond hebben medewerkers van de gevangenis toch een pakketje gevonden, met daarin 44 gram cannabis en 56 gram van een substantie die niet bepaald kon worden”, vertelt openbaar aanklager Sofie Bruyninckx. “Er zijn ook camerabeelden waarop te zien is hoe E.H. iets over de gevangenismuur gooit.”