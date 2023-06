Lisselotte opent coworkersruimte ‘Compaan’: “Ik was zelf op zoek want het pendelen naar Antwerpen was niet efficiënt”

Coworkers die op zoek zijn naar een stekje in Hoogstraten kunnen voortaan terecht in de Compaan aan de Lodewijk de Koninklaan. Lisselotte van Sande nam het initiatief omdat ze als zelfstandige marketeer zelf op zoek was naar een locatie om te kunnen coworken. “Na enkele weken kunnen we alleen maar zeggen: het werkt want coworkers zijn collega’s geworden”, vertelt ze.