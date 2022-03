Leerlingen VITO bouwen eigenhandig nieuwe lesblok: "Een gedroomd project om onze leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt”

HoogstratenWie al eens door de Gravin Elisabethlaan passeert, kan er niet naast kijken: vlak naast de oude gebouwen van VITO werd de voorbije jaren een enorme, moderne blok bij gebouwd. In januari werden de nieuwe leslokalen officieel in gebruik genomen door onder meer de leerlingen die het gebouw zelf ineen metselden, van de kelder tot de gevelsteen. “Kleine projectjes zijn zeker nodig, maar echte bouwwerven als deze geven onze leerlingen zo veel meer motivatie en ervaring.”

De zogenaamde W-blok voor de bouwafdeling en wetenschappelijke richtingen is het jongste project van de leerlingen derde graad Bouw. Zij werken geregeld in hun atelier, maar gaan ook zoveel mogelijk aan de slag op echte werven, zowel binnen als buiten de eigen school. “VITO hanteert de filosofie van de praktijkervaring. Alles wat de leerlingen zelf kunnen doen, laten we hen ook doen. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen Bouw, maar voor alle leerlingen in de technische en praktische richtingen. Zo werken de leerlingen Metaal nog aan de balustrades voor de nieuwe trappenhallen en zullen zij in samenwerking met de leerlingen Hout nog verschillende bankjes maken voor de kleedkamers”, zegt Hans Van Loon, technisch directeur.

Volledig scherm De leerlingen Bouw beschikken nu over een nog groter atelier. © Liese Demeulenaere

Het is dus zeker niet de eerste keer dat de leerlingen Bouw op hun eigen school werken uitvoeren, maar de W-blok was toch een project van een groter kaliber. “We zijn er een drietal jaar mee bezig geweest, maar alles van de ruwbouw hebben onze leerlingen zelf gezet: van de kelder metselen en het beton storten tot het binnenmetselwerk en de gevelsteen. Zelfs de stellingen opbouwen, hebben ze zelf gedaan nadat ze daarin een opleiding hadden gekregen”, zegt Geert Goetschalckx, technisch adviseur Bouw. “Ze mogen dus trots zijn. En het is een enorme meerwaarde dat onze leerlingen iets kunnen bouwen, waar zijzelf en de leerlingen die nog na hen komen de vruchten van plukken. Het geeft hen ook zoveel meer motivatie om energie te steken in een project dat ze nadien niet moeten afbreken, zoals wel vaak het geval is ons atelier.”

Licht, ruim en modern

Werken in het atelier vinden ze dan misschien minder leuk, maar gelukkig beschikt de gloednieuwe W-blok over een enorme werkruimte waar de leerlingen zich kunnen uitleven. Ook de wetenschapsleerlingen die sinds januari les hebben in de nieuwe blok genieten met volle teugen van de lichte, ruime en moderne leslokalen. “We zitten hier heel vaak in de week dus het is echt fijn om zo’n aangenaam lokaal te hebben. Er is hier zoveel meer plek dan in de oude labo’s. En het is hier warmer. (lacht) In de winter was het in oude lokalen altijd erg koud”, zegt Fien, leerlinge van het vijfde jaar Chemie. “We zijn dus heel blij dat we konden verhuizen.”

Volledig scherm De leerlingen van de wetenschapsrichtingen genieten van hun nieuwe, ruimere labo's. © Liese Demeulenaere

Maar daarnaast zijn vooral de leerkrachten in hun nopjes met alle gloednieuwe infrastructuur. “We mochten zelf mee nadenken over de inrichting. Daarbij zijn we vertrokken vanuit onze eigen oude labo’s”, vertelt chemieleerkracht Hilde Aerts. “Zo hadden we in ons vroegere labo een aparte plek voor theorie en praktijk, wat heel goed werkte. Daarom hebben we hier nu twee klassen voor enerzijds theorieles, voorbereidingen, berekeningen en verslagen en anderzijds de proeven. Van deze volledige ruimte zou je eigenlijk drie klassen kunnen maken, maar dat is bewust niet gedaan om alles zo ruim mogelijk te houden." De labo’s zijn bovendien uitgerust van voldoende trekkasten, nooddouches, oogdouches, gas- en waterkranen aan elke tafel en een ruime berging. De gewone instructielokalen zijn onder meer voorzien van whiteboards, touchscreentv’s en slimme verlichting. Kortom, VITO zet zich nog meer op de kaart als moderne school.

Masterplan

De bouw van de nieuwe leslokalen maakt overigens deel uit van een groter masterplan, dat uiteindelijk de ganse school onder handen neemt. De volgende stap in dat plan is nu de renovatie van de A-blok, waar de oude wetenschapslabo’s te vinden waren. “Hier zullen de verschillende bureaus gecentraliseerd worden, komen de mensen die met zorg te maken hebben dichter bij elkaar werken. We plannen ook een volledig nieuw onthaal, een nieuwe medewerkersruimte, een stille werkruimte, vergaderlokalen, een buitenterras, etc. Die plannen zitten al in de opstartfase”, zegt Hans Van Loon.

“Ook de omgeving van VITO zowel binnen de schoolmuren als errond zal stelselmatig mee in een nieuw, groener kleedje gestoken worden. Zo creëren we ruimte voor ontspanning en rust voor onze leerlingen en medewerkers.” Daarnaast zal het uitzicht van de school in het straatbeeld er flink op vooruitgaan. “Alle parkeerplaatsen voor de gebouwen zullen plaatsmaken voor een groenzone met een wandelpadje en zitbanken. Er komt dan wel een grote parking naast de gebouwen. Zo wordt de Gravin Elisabethlaan verkeersarmer, wat de veiligheid zeker ten goede zal komen”, besluit hij.

