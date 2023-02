Leerlingen van zesde leerjaar leren alles over het verkeer in het verkeerspark

Wuustwezel Garage in Neervenweg raakt ernstig beschadigd na felle brand

In de Neervenweg in Wuustwezel is zaterdagmiddag een garage in brand gevlogen. De brandweer van Wuustwezel greep massaal in en kreeg het vuur gelukkig snel onder controle. Uiteindelijk bleek het minder erg dan het eruit zag door de felle rookontwikkeling. Niemand raakte gewond.

28 januari