Leerlingen Hout van VITO kapen dertien prijzen weg op Vlaamse Houtproef

Kempen/Mechelen Van Kabas in Mechelen tot Omloop in Oud-Turn­hout: In deze 5 winkels in de regio Mechelen en de Kempen kan je gaan shoppen tijdens Mei Plastic­vrij

Mei Plasticvrij, dat is een hele maand proberen om geen of zo weinig mogelijk plastic afval te verbruiken. In heel wat winkels kan je niet anders dan verpakkingen mee naar huis zeulen. Daarom ging onze redactie op zoek naar zaken in de regio Mechelen en de Kempen, waar wegwerpplastic taboe is. Van Kabas in Mechelen tot Omloop in Oud-Turnhout. Bij deze vijf zaken neem je zelf je verpakking mee.

19 mei