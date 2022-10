Leerlingen eerste leerjaar Spijker op bezoek bij ‘den appelboer van Minderhout’

Hoogstraten IN BEELD. Geen overrompe­ling, maar toch trotseren heel wat mensen de regen voor Groenten & Bloemen

De 23ste editie van Hoogstraten in Groenten & Bloemen is letterlijk een beetje in het water gevallen, maar toch trotseerden nog heel wat mensen de regen om een blik te werpen op de dertig kunstwerken die Tom De Houwer, zijn team van ontwerpers en de vele vrijwilligers in elkaar hebben gestoken.

18 september