Ledverlichting redt alsnog winterseizoen Noord Tennis Padel

Noord Tennis Padel is de nieuwe fusieclub ontstaan door het samengaan van Hoogstraatse Tennisclub en TC De Vrijheid. Die laatste heeft (nog tot 2024) een overdekte tennishal in de Achtelsestraat. Daar kwamen al jaren leden van de club zelf, maar ook uit buurgemeenten tennissen. Dit jaar dreigde echter de hal gesloten te blijven door de stijgende energiekosten. De factuur zou immers op halfjaarlijkse basis stijgen van 8.000 naar 50.000 euro, in het beste geval.

Maar de club heeft nu toch een oplossing gevonden. “We hebben een bereidwillige investeerder gevonden die ledverlichting wil plaatsen en die - wanneer we het gebouw toch definitief moeten verlaten - ook weer zal meenemen”, zegt Raf Pauwels. “Dat betekent dat we aanzienlijk minder moeten betalen (raming van 20.000 euro, red). Het blijft nog altijd veel geld dus we beseffen dat we zuinig met de verlichting zullen moeten omspringen. Maar we zijn ook blij dat we onze leden niet in de kou moeten laten staan. We starten door deze beslissing ons winterseizoen wel pas half oktober in plaats van half september.”