Laswerken Sprangers over verhuis naar De Kluis: “Denk lokaal nu echt van toepassing op ons want hout of beton bestellen we bij de buren”

Toen enkele jaren geleden de gronden in verkoop gingen op de uitbreiding van de KMO-zone De Kluis, wisten Dorien en Wim dat het dé moment was. Spijt hebben ze alleszins niet. “Het heeft toch wel een boost gegeven”, zeggen de zaakvoerders. “We zitten als bedrijf ook veel centraler en we hebben nu tenminste ook een mooie ontvangstruimte voor de klanten. We kunnen hen deftig ontvangen, onze uitgewerkte plannen laten zien of meteen bijsturingen of aanpassingen doen. Dat is belangrijk, want alles wat we maken is puur maatwerk. Elke poort, balustrade of trap die hier buiten gaat is verschillend. De ene trap is afgewerkt met houten treden, de andere met glasplaten of onlangs hebben we er eentje gemaakt zelfs met betonnen treden.”

Volledig scherm Laswerken Sprangers verhuisde van Meerle naar de nieuwe KMO-zone De Kluis. © Toon Verheijen

Denk lokaal

De verhuis van Sprangers naar De Kluis heeft ook nieuwe samenwerkingen opgeleverd die als voorbeeld kunnen dienen voor ‘denk lokaal’. “Hebben we houten treden nodig? Dan bestellen we die bij overbuur Vermonden. Beton? Dan is dat bij Tom Hermans. Binnenkort gaat Mertens Glas hier ook nog bouwen en dat is onze vaste glasleverancier. Geef toe, mooier kan het verhaal toch niet zijn? En het leuke is dat we op de nieuwe industriezone ook al heel wat poorten hebben mogen zetten voor andere bedrijven (lachen). Ook op vlak van personeel hebben we dat lokale, want ze komen alle acht uit de streek. Vier zelfs uit Minderhout.”

De voorbije jaren is er wel heel wat evolutie geweest. Waar vroeger het lassen de hoofdzaak was, is dat al lang niet meer het geval. Nu gaat het om creëren, de droom van de klant verwezenlijken. “Een trap was vroeger een trap, en meestal zelfs dan nog in hout of beton. Nu is een trap een eyecatcher in een huis of appartement. Mensen willen best ook sparen om een degelijk budget bij elkaar te hebben. Hetzelfde geldt voor poorten. Die zijn – letterlijk dan – een toegangspoort tot je eigendom en dat mag al eens iets meer kosten. Wij bieden overigens ook totaalprojecten aan. Wil je een poort op de oprit met verlichting of wat dan ook? We zorgen voor de fundering, het plaatsen van de poort, de automatisatie en bijvoorbeeld het opnieuw beklinkeren. Dat maakt het voor de klant gemakkelijk want hij heeft maar één aanspreekpunt: ons.”

Klant centraal

Het klinkt als een cliché, maar de klant staat ook meer dan centraal in verhaal dat Dorien en Wim al zeventien jaar schrijven. “Wij luisteren naar de dromen en proberen dat te vertalen naar een mooi ontwerp”, vertelt Wim. “Ik mis het lassen op zich niet, want het ontwerpen en creëren is het liefste wat ik doe. Door klanten ook nauw te betrekken bij het proces – zo maken we bijvoorbeeld voor elk project een whatsappgroepje aan waarin we dan regelmatig wat updates of foto’s posten – voelen ze zich ook gewaardeerd. Door die manier van werken krijgen we ook zelden of nooit nog opmerkingen of klachten. En dankzij tevreden klanten, krijg je ook andere klanten want als iets perfect bij je verbouwingen is verlopen dan zal je al snel dat bedrijf bij andere aanprijzen.” Beu zijn ze het na 17 jaar in elk geval nog niet. Elke dag opnieuw starten ze met de zelfde passie. “Wie handelt vanuit een passie heeft geen werk maar een leven. Mooi toch, niet?”