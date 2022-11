Landlopersjogging schenkt 2.650 euro aan Landelijke Ruitervereniging

Livios Heb of wil je zonnepane­len? Met deze tips optimali­seer je je rendement tijdens de herfst- en winterperi­o­de

Stof, afgevallen bladeren, vogeluitwerpselen, mos… Je zonnepanelen krijgen heel wat te verduren. Zeker in de winter wanneer het sneeuwt. Sneeuw is namelijk nefast voor een goede werking en verlaagt ook het rendement van je panelen. Daarom is het belangrijk dat je je zonnepanelen één à twee keer per jaar een onderhoudsbeurt geeft. Bouwsite Livios verschaft enkele tips.

7 november