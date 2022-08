Land- en tuinbouwers massaal aanwezig als protest tegen positief advies stikstofplan: honderden tractoren sluiten centrum Hoogstraten af

De Vlaamse regering heeft met het PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) een plan opgesteld om de uitstoot van stikstof in de toekomst terug te dringen en te beperken. Op het plan kwam al flink wat protest in de landbouwsector omdat voornamelijk de landbouwers getroffen zullen worden. Elk gemeentebestuur kreeg tot 1 augustus de kans om een advies in te dienen. In de ruime regio waren die adviezen zowat allemaal ongunstig, maar in Hoogstraten werd een voorwaardelijk positief advies gegeven ondanks dat er 373 bezwaren werden ingediend tegenover 24 positieve opmerkingen. De land- en tuinbouwers zijn boos omdat de stad zowat als enige in de ruime regio een (voorwaardelijk) positief advies hadden gegeven. Het advies stond maandagavond ter kennisgeving op de gemeenteraad. Afgelopen weekend had HLN nog een exclusief gesprek met drie vertegenwoordigers uit de sector en burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft).

Protestactie

Pijn

“Die cijfers doen ons inderdaad opnieuw pijn”, klinkt het bij de land- en tuinbouwers. “Amper 5 procent is positief, maar toch wordt die naar ons aanvoelen gevolgd. Wij vinden dit echt erg. Zeker in een stad waar met VITO zelfs een land- en tuinbouwschool aanwezig is. Welk signaal geven we op deze manier die enthousiaste jonge boeren? Er lijkt weinig geloof te zijn in de landbouw. Wij willen best geloven dat de stad het beste met de boeren voor heeft, maar dan blijft dat ‘voorwaardelijk gunstig’ advies toch jammer. Ergens hopen we dat de stad alsnog een ander signaal wil geven: trek het advies in. Dat is wettelijk mogelijk. Dan is er géén advies, dat klopt, maar nog altijd beter geen advies dan een positief advies. Een stad als Hoogstraten zou achter de boeren moeten staan.”