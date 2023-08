Laagvlieger scheurt met 163 km/u over Voort

IN BEELD. Afbraak gestart van ‘Hostelle­rie De Tram’: stukje geschiede­nis verdwijnt na 100 jaar

De afbreekwerken van het voormalige hotel-restaurant De Tram zijn nu echt gestart. Het pand stond na de sluiting op 31 december 2018 al die tijd leeg. Recent kreeg de projectontwikkelaar Martrick Projects dan toch eindelijk een omgevingsvergunning. Er komen appartementen en kleine winkels in de plaats. Een stukje geschiedenis van 100 jaar verdwijnt uit het straatbeeld al is er in al die jaren natuurlijk veel ver- en bijgebouwd.