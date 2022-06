Kringwinkel heropent in gloednieuw pand aan Meerseweg

De Kringwinkel is een onderdeel van WEB & Blenders. De winkel in Meer is de tweede winkel in Vlaanderen die (her)opent in de nieuwe huisstijl. “We zijn vooral trots op wat ons personeel van Hoogstraten de voorbije dagen heeft verwezenlijkt”, zegt Bart Wuyts van Web & Blenders. “Vijf dagen geleden is de vorige winkel gesloten en ondertussen is alles verhuisd en zijn we klaar voor de opening. De Kringwinkel is een begrip geworden in Hoogstraten en dat zal nu alleen maar groeien.”