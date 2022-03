Koninklijk paleis krijgt eerste aardbeien van de Ghesellen van de Aardbei

Hoogstraten Bestuurder zwaarge­wond na frontale botsing

De 54-jarige bestuurder van een auto is maandag in de vooravond zwaargewond geraakt bij een verkeersongeval op Groot Eyssel in Meerle (Hoogstraten). Twee auto’s botsten er rond 17.30 uur frontaal op elkaar. Een 29-jarige bestuurder uit Hoogstraten liep slechts lichte verwondingen op. In de andere auto was de 54-jarige bestuurder er erger aan toe. Hij werd met zware verwondingen naar het UZ Antwerpen overgebracht.

1 maart