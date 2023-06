Komt ‘de grootste sauna van Brabant’ er toch? Plannen voor doorstart in Chaamse bossen

MIJN DORP. Kim Pinxteren over zijn Zonderei­gen, een gehucht van Baar­le-Her­tog: “We zijn klein, maar hier is elk weekend wel iets te doen”

Kim Pinxteren, lid van de dorpsraad Zondereigen, en zijn vrouw kregen twintig jaar geleden de kans om bouwgrond te kopen van de familie in Zondereigen en daarom verzekerden ze zich van de toekomst in het misschien wel kleinste gehucht van de Kempen. Zondereigen, in Baarle-Hertog, telt net geen 430 inwoners. Pittoresk en zalig om er gewoon even halt te houden. “En de zomer nadert, dan is er hier bijna elk weekend wel iets te doen.”