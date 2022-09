Kom alles te weten over bloementeelt bij familie Mertens tijdens Dag van de Landbouw

Bloemisterij Mertens is een echt familiebedrijf. Het werd opgericht door Karel Mertens in 1980 en wordt momenteel gerund door de broers Benny en Geert Mertens, die daarbij de hulp krijgen van hun moeder. Verspreid over twee locaties in Minderhout in Meer beschikt het bedrijf over 2,5 hectare serres met vooral seizoensproducten en 10 hectares openluchteelt van potchrysanten.