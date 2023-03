Kokomo City organiseert hardstyle festival Stamp Outdoor op hetzelfde terrein als Grenspop

Grenspop vond vorig jaar voor de eerste keer plaats tijdens het pinksterweekend. Toen ging het om drie dagen, maar dit jaar zijn het er maar twee. Maar omdat het terrein de donderdagavond eigenlijk al helemaal klaar is, besloten de broers van de Mosselaar van Kokomo City en de organisatie van Grenspop de handen in elkaar te slaan. “We wilden als café al langer iets organiseren in zowel het voor- als het najaar”, zeggen Bart en Perry. “Vorig jaar hebben we rond Halloween de eerste keer Cirque du Freak georganiseerd. Toen we hoorden dat Grenspop maar twee dagen zou zijn, zijn we gaan praten en het was snel beklonken.”

Geen concurrentie

Dat betekent dat op één weekend groepen/dj’s als Outsiders, Mark with a K en Pat B. op hetzelfde podium zullen staan als Niels De Stadsbaeder, Margriet Hermans, The Dinky Toys of Nachtwacht. “Het is een ideale samenwerking”, zegt Stephanie Cools van Grenspop. “Bovendien wordt het risico ook gespreid en zitten we ineens ook met een vrijdag vol met leuke artiesten. We vormen totaal ook geen concurrentie voor elkaar want we mikken op verschillende doelgroepen. Als het aanslaat, is het zeker de bedoeling dat we de komende jaren gaan blijven samenwerken.”

Voorverkoop

Hardstyle is een muziekstijl die begin deze eeuw vooral populair was, maar nu terug aan het opkomen is. “We hebben nu al vijf keer een evenement gedaan in Kokomo en het zat telkens stampvol”, vertellen de broers. “Blijkbaar is het genre aan een revival bezig. Daarom dat we het nu als de ideale moment zien om het te proberen. We kiezen bewust voor namen die heel bekend in de oren klinken in de regio. Outsiders uit Nederland is best wel een grote naam. Zij speelden onlangs nog in een uitverkochte Ahoi in Rotterdam. We hopen op minstens 2.500 festivalgangers, maar dromen van 4.000 (lacht). We gaan er in elk geval een spektakel van maken, want we hebben ook al een knappe lasershow vastgelegd. Stamp Outdoor moet de komende jaren het grootste hardstyle evenement van de regio worden.