Kloostersite Meer bruist weer: bijna 100 jaar oude parochiezaal in al zijn glorie gerestaureerd

MeerDe voormalige kloostersite in Meer wordt weer meer en meer een bruisend dorpsdeel. Twintig jaar geleden kwamen de gebouwen leeg te staan, maar na de komst van de eerste bewoners eind vorig jaar, is nu ook het lokaal dienstencentrum geopend en komt er weer extra leven in de brouwerij. De bijna 100 jaar oude ‘parochiale zaal’ is volledig gerestaureerd met een knipoog naar het verleden.

Met een lokaal dienstencentrum en de uitleenpost Meer krijgt de kloostersite ook meteen sterke gemeenschapsfunctie. “Iedereen is welkom in dat LDC”, zegt schepen van Zorg Roger Van Aperen (N-VA). “Op dinsdag en donderdag hebben we een koffiekrant en organiseren we ook een buurtloket. Op dinsdagmiddag is er een dorpsrestaurant met een driegangenmenu en op woensdagnamiddag organiseren we het internetcafé. Daar kan je met al je vragen rond je computer, tablet of smartphone terecht. We werken ook nog aan een planning om enkele laagdrempelige activiteiten te organiseren.”

Grondige restauratie

De oude parochiezaal onderging net als de rest van de site een grondige restauratie. “De zaal dateert uit 1927”, zegt schepen Piet Van Bavel (Hoogstraten Leeft). “We hebben de zaal in al zijn glorie hersteld. De originele tegelvloer ligt er terug, de oude kleuren zijn teruggekeerd op de muren en we hebben een bijgebouw gezet om de zaal functioneler te maken. De beschikt over een toog en een professionele keuken. Het handige is dat de zaal ook ingedeeld kan worden in compartimenten wat voor kleinere evenementen of bijeenkomsten beter is. De uitbating gebeurt ook niet langer door de parochie, maar door de stad.”

De bibliotheek is dankzij de verhuis ook volledig gemoderniseerd. “De collectie uitleenmaterialen staan niet in vaste rekken, maar verrijdbare kasten”, zegt schepen van Cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “Tijdens de normale openingsuren is er altijd een medewerkster van de bib aanwezig, maar buiten de openingsuren kunnen er ook materialen binnengebracht worden dankzij het zelfuitleensysteem.”

Volledig scherm Het lokaal dienstencentrum op de kloostersite is in gebruik genomen. De bijna 100 jaar oude parochiezaal krijgt daarmee een nieuwe toekomst. © Stad Hoogstraten

Herinneringen

Burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) is zelf een inwoner van Meer en heeft een speciale band met de kloostersite. De oude kloostersite in Meer ontstond op het einde van de negentiende eeuw, maar meer dan twintig jaar geleden kwamen de gebouwen leeg te staan. “En samen met mij heel wat inwoners van Meer”, zegt Marc Van Aperen. “De nonnekes van het Heilig Graf, zuster Regina en zuster Veronica, de kleuter- en meisjesschool, het jeugdhuis Mussenakker dat ooit op de zolder van de parochiezaal een stek had. Maar ook aan Meermarkt en later Akkerpop dat hier plaatsvond. Ik weet dat we veertien jaar geleden allemaal een droom hadden: deze waardevolle site bewaren al wisten we ook dat het geen gemakkelijke opdracht zou worden, want de gebouwen waren afgetakeld en versleten.”

Volledig scherm Het lokaal dienstencentrum op de kloostersite is in gebruik genomen. De bijna 100 jaar oude parochiezaal krijgt daarmee een nieuwe toekomst. © Stad Hoogstraten

Dankbaarheid

Het leek lange tijd op de processie van Echternach, maar dankzij de inzet van de vzw Klooster heeft de site een ware metamorfose ondergaan. Er zijn zes sociale huurwoningen gekomen en nog eens elf casco koopwoningen komen later dit jaar in erfpacht. De historische gebouwen worden nog verder gerenoveerd en gerestaureerd en ingenomen door onder meer een bed & breakfast en een naaiatalier. In de voormalige parochiezaal, heeft de stad Hoogstraten nu het lokaal dienstencentrum geopend. Ook de bibliotheek heeft er haar plaats gekregen. “Dit verhaal hebben we alleen maar kunnen verwezenlijken door de niet aflatende inzet van de vzw Klooster Meer", zegt Van Aperen. “Kosten noch moeite hebben ze gespaard om van deze site een pareltje te maken. En we mogen ook de Dorpsraad Meer niet vergeten.”

Volledig scherm © Stad Hoogstraten

Volledig scherm © Stad Hoogstraten

Volledig scherm © RV