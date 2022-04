Klein Seminarie vangt Oekraïners op in voormalige monnikenvleugel: "We eren onze traditie van mensen in nood helpen”

HoogstratenOveral in het land zetten gezinnen en instellingen hun deuren open voor Oekraïense vluchtelingen. Op initiatief van leerkracht Tine Seuntjens zal ook het Klein Seminarie een of mogelijk twee families onderdak bieden in de voormalige monnikenvleugel van het internaat. Dankzij het harde werk van enkele vrijwilligers krijgt het gebouw momenteel een flinke opknapbeurt, zodat het appartement over enkele weken instapklaar is. “Ze zullen hier volledig zelfstandig kunnen wonen”, zegt directeur Rik Boutsen.

Momenteel hebben maar liefst 36 Hoogstratenaren zich opgegeven als gastgezin voor ruim 200 Oekraïense vluchtelingen. De stad is daar zeer dankbaar voor, maar beseft dat dat verblijf maar tijdelijk is. “Een ander gezin permanent in huis nemen, is voor de meeste families gewoon niet haalbaar op vlak van financiën, privacy en huisregels. De bedoeling is dan ook dat deze gastgezinnen maar voor maximaal drie maanden hun huis delen met Oekraïense vluchtelingen en dat de stad ondertussen zoekt naar meer duurzame oplossingen”, vertelt Rik Boutsen, directeur van het internaat. “Op dit moment komen vijf locaties in aanmerking als duurzame opvangplaats: de conciërgewoning van de brandweer, twee parochiehuizen, het voormalige vredegerecht én het Klein Seminarie.”

Co-housen

De school beschikt namelijk over een vrij grote monnikenvleugel die al enige tijd in onbruik is. De identieke kamertjes van de vroegere monniken staan al jaren leeg, en dat terwijl ze grenzen aan een mooie leefruimte met uitgeruste keuken. “Leerkracht Tine Seuntjens stelde daarom voor om de vleugel op te knappen en in te richten als appartement voor Oekraïense vluchtelingen. Als schoolbestuur vonden we dat meteen een goed idee. We hebben hier in het Klein Seminarie eigenlijk al een lange traditie van mensen in nood helpen. Zo stelden we tijdens de Tweede Wereldoorlog onze kelder ter beschikking aan het Rode Kruis voor een ziekenzaal, nadat het toenmalige gasthuis gebombardeerd was door de Duitsers. Kortom, we hebben als school altijd al een hart voor onze medemens gehad en dat hebben we nog steeds. Diezelfde waarden trachten we ook over te dragen op onze leerlingen.”

De school geeft dus zelf het goede voorbeeld en richt de voormalige monnikenkamers gezellig in zodat de Oekraïense vluchtelingen er zich thuis zullen voelen. “Het is een vrij groot appartement. Mits goede afspraken kunnen er wel twee gezinnen co-housen. Maar voor het zover is, moet IOK nog langskomen voor de woningcontrole om erop toe te zien dat ze hier veilig en kwalitatief kunnen wonen”, legt hij uit. “Let wel, ze gebruiken hier niet exact dezelfde parameters als voor private woningen. Dat kan ook gewoonweg niet: het internaat is een beschermd gebouw, waar we maar weinig aan mogen veranderen. Er is dus nog altijd enkel glas, terwijl een gastgezin met een private woning minstens dubbel glas moeten hebben.”

Zelfstandig

Indien de controleurs van IOK gebreken zien in het gebouw, dan krijgt de stad middelen van de overheid om die te verhelpen. “Zodra het verblijf is goedgekeurd, maken we met de stad een huurovereenkomst op. Daarna zoekt het stadsbestuur een goede match onder de kandidaten. Dat zal nog wel enkele weken duren. Ik vermoed dat we onze nieuwe bewoners pas na Pasen zullen ontvangen. Het heeft dus wel wat voeten in de aarde, maar ze zullen hier wel volledig zelfstandig kunnen functioneren, zonder tussenkomst van de school”, zegt Boutsen. “Zij zullen dus ook hun eigen sleutels hebben tot het gebouw. Dat vraagt natuurlijk ook wel een flinke portie vertrouwen. We zullen goede afspraken moeten maken, maar ik geloof dat dat wel moet lukken.”

Uitdaging

Of de Oekraïense kinderen die in het appartement zullen wonen ook in het Klein Seminarie naar school zullen gaan, is nog maar de vraag. “Net als de rest van Vlaanderen staan we daarin voor een grote uitdaging. Al die kinderen moeten een plekje krijgen in ons onderwijssysteem, maar dat is natuurlijk niet eenvoudig. Klassen hebben nu eenmaal een bestaande dynamiek en een onderwijsniveau. Daarin als vluchteling je weg vinden, is niet evident. En dan hebben we het nog niet eens over de taalbarrière”, zegt de directeur.

“Voor de eventuele kinderen die hier komen wonen, is het praktisch wel gemakkelijk om bij ons naar school te gaan, maar zullen ze hier wel op hun plek zijn? En wat voor trauma’s dragen zij met zich mee? Hoe moeten we daar als school mee omgaan? We hebben in onze lagere school wel wat ervaring met anderstaligen, maar niet met vluchtelingen. Het is voor ons dus ook een groot vraagstuk hoe we over onze onderwijskwaliteit moeten waken in die nieuwe omstandigheden”, vertelt Boutsen. “Maar we doen er alles aan om ons steentje bij te dragen in deze crisis. De huisvesting van enkele vluchtelingen vormt daarbij de eerste stap”, besluit hij.

