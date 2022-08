Kinderen van Wortel gaan voortaan veilig naar school dankzij nieuw netwerk van fietsstraten

WortelDe leerlingen van gemeentelijke basisschool De Wijsneus in Wortel wandelen en fietsen vanaf 1 september nog veiliger naar school dankzij het stedelijke project ‘School-Straten’. Het traject werd begin dit jaar opgestart en wordt in de eerste maanden van het nieuwe schooljaar uitvoerig getest. “Dankzij het proefproject zijn de twee vestigingen van de school ook meteen op een veilige manier verbonden”, zegt schepen voor Onderwijs en Samenleving Faye Van Impe.

In de voorbije jaren kwamen reeds enkele andere Hoogstraatse scholen al aan de beurt, maar begin dit jaar wordt ook de omgeving van de dorpsschool van Wortel veiliger gemaakt. “Het doel van dit project is een veilige en kindvriendelijke schoolomgeving, met veel ruimte voor fietsers en voetgangers. We starten daarvoor altijd met een bevraging van een twintigtal kinderen van alle leeftijden die hier naar school gaan”, zegt Veronique Aernouts van Stad Hoogstraten, die het traject begeleidt. “Zo kunnen zij ons tonen waar zij het gevaarlijk vinden, waar de hagen te hoog zijn en ze het verkeer niet kunnen zien. Daarna volgt een digitale bevraging bij de ouders, het schoolteam en de buurtbewoners. Op basis van al die feedback hebben we een proefopstelling uitgetekend om de knelpunten weg te werken.”

Fietslint

De proefopstelling wordt het aanstaande schooljaar uitgetest. Woensdag en donderdag werden daarom verschillende nieuwe wegmarkeringen aangebracht en verkeersborden geïnstalleerd in het dorpscentrum zodat alles klaar is voor de eerste schooldag op 1 september. Het resultaat is een heus ‘fietslint’, een aaneenschakeling van fietsstraten tussen de twee vestigingen van De Wijsneus. “Tellingen leren ons dat maar liefst driekwart van de kinderen in Wortel te voet of met de fiets naar school gaat. Dat zijn indrukwekkende cijfers. Omdat we hen de nodige ruimte willen geven, worden volgende straten volledig of gedeeltelijk ingericht als fietsstraat: Poeleinde, Kerkpad, Sint-Janstraat, Worteldorp en Rooimans. Al die fietsstraten geven we ook voorrang. Op sommige kruispunten zijn de voorrangsregels dus veranderd nu.”

Volledig scherm De nieuwe fietsstraten in Wortel kregen overal voorrang. © Liese Demeulenaere

Eenrichtingsverkeer

Voor meer veiligheid zijn er nu ook twee extra zebrapaden aangebracht aan de Worteldorp om de twee delen van het fietslint te verbinden over de gewestweg. “Gemachtigde opzichters zullen er ‘s ochtends op toekijken dat alle kinderen veilig kunnen oversteken. ‘s Middags worden de leerlingen van de tweede en derde graag begeleid door hun leerkracht. De kleutertjes en de leerlingen van de eerste graag worden aan de school opgehaald door hun ouders. Links en rechts van het nieuwe zebrapad hebben de voetgangers stap- en wachtruimte nodig. Op de hoek van Worteldorp en de Sint-Janstraat kunnen daarom geen auto’s meer parkeren”, zegt schepen voor Onderwijs en Samenleving Faye Van Impe. “De school sluit aan elke vestiging ook de ingang aan de drukke baan. Ook dat moet de leerlingen aanmoedigen om niet langer via de drukke gewestweg naar school te komen.”

Volledig scherm Aan de Worteldorp zijn nu twee nieuwe zebrapaden geschilderd zodat alle kinderen veilig de gewestweg kunnen oversteken. © Liese Demeulenaere

Daarnaast geldt er nu ook eenrichtingsverkeer in de Rooimans richting De Boomkes, met uitzondering van het eerste stuk tussen café De Nieuwe Buiten en de splitsing. Daar blijft verkeer in twee richtingen mogelijk. Fietsers en bromfietsers mogen wel nog in de volledige straat in twee richtingen rijden. Voor hen geldt de enkele richting niet. “Het invoeren van enkele richting zorgt ervoor dat we de rijbaan in de Rooimans kunnen versmallen ter hoogte van de school. Zo kunnen we daar een wachtruimte en/of een fietsenparking voor ouders creëren”, vult Veronique aan.

Evaluatie

De proefopstelling wordt vanaf 1 september getest, tot aan de herfstvakantie. In die tijd zal de stad de situatie observeren en nadien opnieuw een digitale bevraging doen. Op basis daarvan wordt beslist welke maatregelen bestendigd worden en of er nog aanpassingen nodig zijn.

Volledig scherm De nieuwe fietsstraten in Wortel kregen overal voorrang. © Liese Demeulenaere

