Kinderen leren alles over het boerenleven

Veldrijder Jens C. schuldig aan overlijden van ‘burgemees­ter van de Mosten­cross’ Jef Schalk (81): “Hij moet het slachtof­fer gezien hebben”

Jens C., veldrijder bij de elite zonder contract, uit Houthalen-Helchteren is door de politierechtbank in Turnhout veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. Jens C. reed op 4 december vorig jaar Jef Schalk (81) aan ter hoogte van recreatiedomein De Mosten waar toen cyclocrosswedstrijden werden gereden. Het slachtoffer overleed enkele uren later in het ziekenhuis. “Hij is het slachtoffer zelfs voorbij gereden”, zegt de politierechter. Van onvoorzichtigheid tot een dodelijk slachtoffer.