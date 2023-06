KIJK. Twee vrachtwagens botsen op E19 in Meer: geen gewonden, maar snelweg nog lange tijd afgesloten

Organiseer jij binnenkort een teambuil­ding voor de collega's? Ontdek 7 leuke activitei­ten in de Kempen

Teambuilding is niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Ze helpen een band op te bouwen tussen de collega’s, wat de organisatie alleen maar ten goede komt. Heb je geen idee wat je kan doen met je medewerkers? Onze redactie zocht en vond voor jou zeven leuke activiteiten in de Kempen. Van een escape room in Turnhout tot kajakken op de Kleine Nete in Retie: met deze activiteiten smeed jij een hecht team met de collega’s.