KIJK. Leerlingen derde jaar Autotechnieken van VITO bouwen eigen wagen voor Greenpower Challenge: “Heel leerrijk én leuk om het als groep te doen”

De leerlingen van het derde leerjaar Autotechnieken van het VITO in Hoogstraten hebben de eerste echte wedstrijd van de Greenpower Challenge achter de rug op het circuit in Zolder. Winnen deden ze niet, maar dat was ook niet het belangrijkste. “Zelf bouwen, ermee rijden en dat allemaal samen in groep. Het was een geweldige ervaring”, klinkt het bij de leerlingen. Volgens jaar krijgen ze de kans om de wagen nog meer op punt te stellen en zullen er (hopelijk) meer wedstrijden plaatsvinden.