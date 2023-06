KIJK. E19 richting Nederland afgesloten na zwaar ongeval met twee vrachtwagens in Meer, nieuw ongeval met vrachtwagens in staart van file

‘t Markenhof organi­seert burgerlij­ke uitvaarten : “Geen concurren­tie voor de kerk, maar een nabijgele­gen alterna­tief”

De vzw ’t Markenhof gaat vanaf nu ook burgerlijke uitvaartdiensten organiseren voor inwoners van alle deelgemeenten van Hoogstraten. Ze willen een alternatief zijn voor de aula van het crematorium Pontes in Turnhout wat voor veel mensen vaak te ver is en er niet altijd de meest ideale uren zijn. “Het aantal burgerlijke uitvaarten neemt alleen maar toe en dus willen we de mensen de kans geven het in eigen dorp te doen”, zegt Luc Hertoghs.