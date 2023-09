KIJK. Brand aan voormalige jeugdlokalen in ‘de Pax’: politie start onderzoek naar mogelijke brandstichting

“Ik kwam van de bakker en zag de vlammen plots al door het dak gaan”, vertelt een toevallige voorbijganger. “Ik heb meteen de brandweer gebeld. Ze hadden het uiteindelijk snel onder controle.” Waarnemend burgemeester Roger Van Aperen (N-VA) kwam ook ter plaatse. “Het ging om een brand aan de achterkant van het gebouw aan de kant waar vroeger de jeugdverenigingen zaten”, zegt Van Aperen. “De brand is ontstaan onder de luifel en is daarna overgeslagen op het gebouw zelf. De schade lijkt mee te vallen, maar er is uiteraard wel veel schade aan het dak. De brandweer heeft zich ook even op het keukentje geconcentreerd omdat daar nog gasflessen stonden. De oorzaak? Dat is aan de brandweer en de politie om te onderzoeken. Het is natuurlijk wel een vreemde plaats waar de brand begonnen is.”

Brandstichting ?

Onder de luifel aan de voormalige jeugdlokalen staan onder meer vuilbakken en nog wat andere rommel. Spontane zelfontbranding lijkt uitgesloten. Brandstichting wordt onderzocht. Opvallend is wel dat net voor de start van het nieuwe schooljaar, op 31 augustus, een beetje verderop in de Antoon de Lalaingstraat een picknickbank in brand is gestoken. “Het is niet altijd meer het gezelligste hoekje van Hoogstraten”, klinkt het in de buurt. “Zwerfvuil, afval, druggebruik. We vinden het op zich niet raar dat het hier gebeurt.” Volgens de politie is er voorlopig geen link met de brandstichting van de picknickbank.