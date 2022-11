KEMPENSE KLEPPERS. Knikmopsen en Rollmopsen voor de halve wereldbol, maar bij Gebroeders Geens koesteren ze de Kempense zandgrond: “We zijn zo Hoogstraats als de aardbei”

Turnhout KEMPENSE KLEPPERS. Achter de schermen bij Drukkerij De Melle, die bijslui­ters maakt voor medicatie en spelletjes wereldwijd: “We bevoorra­den de wereld­markt in de farmaceuti­sche sector”

Iedereen moet toch wel eens gedacht hebben: waar wordt dit eigenlijk gemaakt? In China of Amerika? Of ergens op een industrieterrein in een grootstad? Wel, er zijn zo van die uitzonderingen. Echte ‘Kempense Kleppers’, die producten maken die we iedere dag wel ergens zien. Vandaag: Drukkerij De Melle in Turnhout, het familiebedrijf dat de bijsluiters maakt voor medicatie en gezelschapsspelletjes wereldwijd.

22 september