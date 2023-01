Kempense dj’s moeten feesttenten WK veldrijden in Hoogerheide in vuur en vlam zetten: “Van ‘s morgens tot ‘s avonds ‘vollen bak’ gaan”

Lille/Antwerpen/Hoogstraten Weduwe Ann lanceert oproep naar verloren trouwring met as van overleden echtgenoot: “Het is het laatste wat ik nog van hem heb”

Ann Lenaerts uit Wechelderzande, de weduwe van Dominique De Pryck die vorig jaar zeer plotseling overleed aan kanker, is dinsdagavond ongezien haar trouwring verloren in Antwerpen. Het sieraad is haar heel kostbaar, aangezien de ring as bevat van haar overleden echtgenoot. De dame lanceert daarom een oproep op sociale media in de hoop de ring terug te vinden.

27 januari